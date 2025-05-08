Ara seçim nedir? Ara seçim en erken ne zaman olabilir, nasıl yapılır?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Nüfusun %80'ini kapsayan bir yerde ara seçim olursa, ardından AKP ikinci parti olursa AKP iktidar olarak siyaset yapmayı nasıl sürdürecek?" dedi. Peki, Ara seçim nedir? Ara seçim en erken ne zaman olabilir, nasıl yapılır?

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sunduğu programa konuk oldu ve gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özel, Türkiye'nin erken seçim atmosferine girdiğine işaret eden açıklamalarda bulundu.

Özel, "Nüfusun %80'ini kapsayan bir yerde ara seçim olursa, ardından AKP ikinci parti olursa AKP iktidar olarak siyaset yapmayı nasıl sürdürecek?" ifadelerini kullandı.

ARA SEÇİM NEDİR?

Ara seçim, yasama organlarında boşalan koltukları doldurmak için yapılan, sınırlı kapsamlı bir seçimdir. Genellikle milletvekilleri, senatörler veya yerel yöneticilerden birinin istifası, vefatı ya da başka bir sebeple görevden ayrılması durumunda gerçekleştirilir.

Ara seçimler, genel seçimlerden farklı olarak tüm ülkeyi değil, yalnızca ilgili seçim bölgesini kapsar. Seçimin amacı, yasama organının eksiksiz çalışmasını sağlamaktır.

Ara seçimlerin ne zaman yapılacağı konusundaki detaylar, siyasetçilerin politik veriler ışığında belirlenmektedir.