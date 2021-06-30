Ara seçim heyecanı yaşayan Alaşehirli muhtarlara ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ara seçim heyecanı yaşayan Alaşehirli muhtarlara ziyaret

Ara seçim heyecanı yaşayan Alaşehirli muhtarlara ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 6 Haziran tarihinde ara seçim yaşayarak, göreve seçilen Alaşehir ilçesine bağlı Işıklar ve Toygar Mahalle muhtarlarına tebrik ziyaretinde bulundu.

Muhtarlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman muhtarların yanında oldukları mesajını verdi.

Manisa'nın bazı ilçelerinde ve mahallelerinde ara seçim heyecanı yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı da, ara seçim sonucunda göreve seçilen mahalle muhtarlarına ziyarette bulunarak, tebriklerini iletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Alaşehir ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi Muhtarı Sadık Demir ve Toygar Mahallesi Muhtarı Yusuf Aşkın'ı ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi. Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman muhtarların yanında oldukları mesajını verdi. Aksoy, yeni seçilen muhtarlara Türk Bayrağı ve çeşitli hediye takdiminde bulundu. Ziyaretleri nedeniyle Büyükşehir heyetine teşekkür eden muhtarlar da, Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ara seçim heyecanı yaşayan Alaşehirli muhtarlara ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:41:14. #1.15#

title