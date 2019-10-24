Ara öğünlere dikkat

24.10.2019 13:00

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, ara öğünlerin atlanmaması gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, "Sağlıklı bir yaşam için dengeli ve düzenli beslenmenin şart olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Fakat bazen vakit bulamamaktan bazen de önemsemeyip öğün atlamaktan ana öğünlere özellikle de akşam yemeklerine içimizde aç bir canavarla oturduğumuz olmuştur. Kendinize ne kadar hakim olmak isteseniz de biraz daha yiyeyim psikolojisi siz eli ele geçirir ve bir bakmışsınız ki sofradan tıka basa doymuş şekilde kalkmışsınız! İşte tam da bu noktada düzenli öğünlerin ve ara öğünlerin önemi devreye girer. Ara öğün alışkanlığı ana öğünlere aç başlamayı, kabızlık, mide rahatsızlıkları, diyabetli bireylerde kan şekeri düzeylerinde ani iniş çıkışlarını önlemek için gereklidir. Ara öğünler gün içinde kan şekerinin dengede kalmasını sağlayarak bir sonraki öğüne bizi hazırlar ve çok yememizi engeller. Yine kan şekerini dengede olması ani yükselmeleri engeller, özellikle yemekten sonra uyuklamamızı önler. Metabolizmayı canlı tutarak vücudu kıtlık metabolizmasından uzak tutar ve yağlanmayı azaltır. Ara öğünler sindirim sistemini sürekli aktif halde tuttuğu için hazımsızlık, mide ağrısı ve şişkinlik gibi şikayetlerin oluşmasını engeller. Ara öğünler ile ana öğünler arasında en az 2,5- 3 saat olmalıdır. Ara öğün tercihlerimiz sağlıklı ve 100-200 kaloriyi geçmeyecek şekilde küçük porsiyonlardan oluşmalıdır" dedi.

DİYETİSYEN ERKEK, SAĞLIKLI ARA ÖĞÜN ALTERNATİFLERİ HAKKINDA ŞU BİLGİLERİ VERDİ:

"3 kuru kayısı + 3 adet tüm ceviz içi, 1 küçük boy muz + 5 adet çiğ badem, 1 küçük elma + 1 su bardağı kefir veya süt, 1 avuç leblebi + 10-15 adet kuş üzümü, 2 yemek kaşığı lor peyniri + 2 adet wasa veya galeta, 1 fincan light sütlü kahve + 1 adet kuru incir, 1/2 tahıllı simit + 1 su bardağı light ayran vb. Haftada 1-2 kez olmak kaydıyla 1 porsiyon sütlaç, kazandibi, tavuk göğsü gibi sütlü tatlılar, ayva, elma, armut gibi meyve tatlıları (kaymaksız olmak kaydıyla-ceviz eklenebilir), 3 top light dondurma ve 2 parça bitter çikolata tüketilebilir."

(İHA)

Kaynak: İHA