Ara Dönem Değerlendirme Toplantısı

Ara Dönem Değerlendirme ToplantısıBünyan Kadın ve Gençlik Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu, Ara Dönem Değerlendirme toplantısına, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin ŞAHİN, Şube Müdürleri İmran ÖÇSOY, Hakan MUCUK ile okul müdürleri katıldı.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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