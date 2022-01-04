Arabuluculukla geçen yıl 550 binden fazla dosyada anlaşma sağlandı

Hukuki uyuşmazlıkların tarafların rızasına dayalı çözümünü sağlayan arabuluculukta geçen yıl 553 bin 625 dosyada anlaşma sağlandı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) kapsamında hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemi olarak kullanılan arabuluculukla toplumsal uzlaşı kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2021'de ihtiyari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 308 bin 89 dosyadan 306 bin 381'inde anlaşma sağlandı ve başarı oranı yüzde 99 oldu.

İş uyuşmazlıklarında da müzakeresi tamamlanan 286 bin 122 uyuşmazlığın 149 bin 113'u anlaşmayla sonuçlandı. İş uyuşmazlıklarında başarı oranı yüzde 52 olarak gerçekleşti.

Ticari uyuşmazlıklarda geçen yıl müzakeresi tamamlanan 120 bin 110 uyuşmazlıktan 60 bin 945'i anlaşmayla sonuçlanırken, başarı oranı yüzde 51 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici uyuşmazlıklarında ise müzakeresi tamamlanan 73 bin 39 uyuşmazlığın 37 bin 186'sında taraflar anlaştı. Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk başarı oranı yüzde 51 oldu.

Böylece 2021'de müzakeresi tamamlanan 787 bin 360 uyuşmazlık dosyasından 553 bin 625'i çözümle sonuçlandı. Hukuk uyuşmazlıklarının çok taraflı olduğu dikkate alındığında geçen yıl en az 1 milyon 107 bin 250 kişi arabuluculukla anlaşmış oldu ve arabuluculuk başarı oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti.

Başarı oranı yükseliyor

Arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuk ise hukuk sistemine 14 Kasım 2013'te kazandırıldı.

Tüm arabuluculuk hizmetleri dikkate alındığında uygulamaların başladığı günden bu yana müzakeresi tamamlanan 2 milyon 513 bin 689 dosyadan 1 milyon 736 bin 813'ü çözüme kavuşturuldu. Böylece uygulamada toplam başarı oranı yüzde 69 olarak gerçekleşti.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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