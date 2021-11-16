Ara bölgeye giren düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince müdahale edilmesi havadan görüntülendi
AA / Belarus Devlet Sınır Komitesi - Haberler | Güncel
Polonya güvenlik güçlerinin tazyikli su sıkması ve gaz fişeği fırlatmasının havadan görüntüleri Göçmelerin kaçışmasının havadan görüntüleri Polonya güvenlik güçleri, Belarus sınırındaki ara bölgeden Polonya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Polonya güvenlik güçlerinin tazyikli su sıkması ve gaz fişeği fırlatmasının havadan görüntüleri
Göçmelerin kaçışmasının havadan görüntüleri Polonya güvenlik güçleri, Belarus sınırındaki ara bölgeden Polonya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.