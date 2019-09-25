AR-GE ve Tasarım Merkezlerine vergi avantajı

25.09.2019 12:14

Adana Organize Sanayi AOSB Bölge Müdürlüğü'nce, sanayiciler ve çalışanlara eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi kapsamındaki "Ar-Ge Teknoloji Yönetimi" programı devam ediyor. Program kapsamında, katılımcılara bu kez, AR-GE ve Tasarım Merkezlerine sağlanan vergi avantajları anlatıldı.



AOSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen, "AR-GE ve Tasarım Merkezlerinde/AR-GE Projelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi"ne, SMMM ve Bağımsız Denetçi Hakan Düzenli konuşmacı olarak katıldı.



Düzenli, "AR-GE ve Tasarım ile Teknokentlerde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları" başlıklı sunumunda, AR-GE teşviklerinin, Vergi ve Vergi Dışı teşviklerden oluştuğunu belirterek, "İşverenler, doğrudan AR-GE ve Tasarım ile ilgili yaptıkları toplam harcamaları hem 5 yılda indirim konusu yapıyor, hem de 'Yeniden Değerleme' oranını sürekli uygulayarak, süre kısıtlaması olmaksızın bitene kadar devredebiliyor. Böylece hem yapılan harcamayı düşüyor hem de o harcama kadar tutarı yeniden değerleyerek vergiden istisna yapabiliyor" dedi.



Vergisel açıdan yüzde 200 ila yüzde 250 arası bir avantaj sağlayabildiğini anlatan Düzenli, ayrıca, SGK, KDV ve Gümrük vergileri yönünden diğer avantajlar da dikkate alındığında işverenler için yüzde 300'e yakın parasal avantajın söz konusu olabildiğini vurguladı.



AR-GE teşviklerinde teknik işlerle ilgili alan ile mali boyutu ilgilendiren alanlarda bütüncül işleyen bir yol haritası hazırlanması gerektiğini belirten Düzenli, "Bunu sistemsel olarak projeye uygun yürütmek gerekmektedir. Aksi halde, proje ve projeye ilişkin avantajları elde etmek mümkün olamayabiliyor. Bu yüzden eğitimin amacı; sistemin nasıl işlediğini, uygulamalardaki SGK, Vergi ve Teknik uygulamalar ile kayıt ve bildirim aşamasındaki yorum ve değerlendirmeleri yaparken uygulayıcılara ve ilgi duyanlara yol gösterilmesidir" diye konuştu.



Düzenli, konuyla ilgili teşviklerin sağladığı avantajları simüle ederek örneklendirirken, bir işletmenin 1.000.000 TL'lik AR-GE Projesi teşvikinden, AR-GE İndirimi, kurumlar vergisi avantajı, SGK işveren prim desteği, gelir vergisi stopaj desteği, damga vergisi ile gümrük vergisi desteklerinden oluşan toplam 2.843.085 TL avantaj sağladığını kaydetti.



10 Eylül 2019 tarihinde başlayan, 30 saat ve 3 modül şeklinde tamamlanması planlanan "AR-GE Teknoloji Yönetimi" programı 1 Ekim 2019 tarihinde sona erecek. - ADANA

Kaynak: İHA