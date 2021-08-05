Ar-Ge Projeleri Öğrencileri Hayata Hazırlıyor
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Ar-Ge Projeleri Öğrencileri Hayata Hazırlıyor

Ar-Ge Projeleri Öğrencileri Hayata Hazırlıyor
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Yalova ili Altınova ilçesinde bulunan Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda aldıkları eğitim ve yaptıkları çalışmalarla geleceğe hazırlık yapıyorlar.

Yalova ili Altınova ilçesinde bulunan Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda aldıkları eğitim ve yaptıkları çalışmalarla geleceğe hazırlık yapıyorlar. Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda Ar-ge merkezi kurulmasından ardından bir yıldır devam eden ve Bakanlığımızca desteklenen AR-GE projeleri kapsamında; Tersane Girişimcileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Kompozit Tekne" yapımı başlamıştır. Öğrenciler iş başı eğitim ile uygulamalı derslerde mesleki eğitim almakta ve bu projeler ile becerilerini geliştirme imkanı bulmaktadır. Bölgede bulunan tersanelerle yapılan iş birliği protokolleri sayesinde, bölgenin en büyük tersanelerinde üretilen bazı parçalar okulda üretilmektedir. Böylece öğrenciler, hem mesleki bilgilerini uygulamaya ilk adımı atmakta hem de okulda kurulan döner sermaye işletmesi sayesinde harçlıklarını kazanmaktadırlar. Ayrıca imzalanan protokoller ile öğrencilerin, mezuniyet sonrası sektörde istihdam edilmelerine imkan sağlanmaktadır.

Kaynak: Habermetre

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