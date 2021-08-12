Ar-Ge Okulu Çevrimiçi Toplantı Yazılımı (TOY) Geliştirdi.

Pandemi koşullarında devam eden uzaktan eğitimlerin sağlıklı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için yerli ve milli programlara ihtiyaç duyulmuştur.

Pandemi koşullarında devam eden uzaktan eğitimlerin sağlıklı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için yerli ve milli programlara ihtiyaç duyulmuştur. Ar-Ge okullarımızdan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günümüzde en çok ihtiyaç duyulan online toplantı programını öğrencileriyle, açık kaynak yazılımı üzerine geliştirmiş bulunmaktadır. TOY adı verilen bu yerli çevrimiçi toplantı yazılımı ile katılımcılar tarayıcı üzerinden toplantı davetine tıklayıp, toplantı parolasını girerek toplantıya dahil olabilmekte ve toplantı esnasında sesli ve görüntülü paylaşım yapabilmektedir. Ayrıca TOY katılımcılara kendi ekranını paylaşma imkanı da sunmaktadır.

TOY Tanıtım Linki:

https://teknoparkistanbul. meb. k12. tr/meb_iys_dosyalar/34/16/767393/dosyalar/2021_07/01154356_Toy_brosur. pdf? CHK=b62ad1517b73ee80147379ba339a3f41

Kaynak: Habermetre