AR-GE OKULLARIMIZ PROJELERİNDE 1. YILINI TAMAMLADI

2023 Eğitim Vizyon Hedefleri doğrultusunda, sektörün ve toplumun ihtiyacı olan son teknoloji sistemlerinin araştırılması, tasarlanması, yerli ve milli sermaye ile kurulması ve üretilmesi hedefleriyle 21 ilde Genel Müdürlüğümüze bağlı 46 okulumuzda kurulan Ar-Ge Merkezlerinin bir...

2023 Eğitim Vizyon Hedefleri doğrultusunda, sektörün ve toplumun ihtiyacı olan son teknoloji sistemlerinin araştırılması, tasarlanması, yerli ve milli sermaye ile kurulması ve üretilmesi hedefleriyle 21 ilde Genel Müdürlüğümüze bağlı 46 okulumuzda kurulan Ar-Ge Merkezlerinin bir yıllık faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve okullarımızda Ar-Ge faaliyetlerini yürüten personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için Ar-Ge Süreçleri ve Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalığı Çalıştayı, Balıkesir/ Ayvalık - Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Ar-Ge Proje Yaklaşımı, Proje Yönetimi, İnovasyon konularının yanı sıra Sınai Mülkiyet Hakları ve Patent konularında eğitim verildi. Okullarımızın yürüttüğü Ar-ge projelerinin bir yıllık değerlendirilmesi ve yeni projelere ilişkin paylaşımının gerçekleşeceği Çalıştay programı 30 Temmuz 2021 tarihinde sona erdi.

Bakanlığımızca desteklenen; Cnc Router Tezgahı Yapımı, Ceviz ve Fındık Kabuklarından Aktif Karbon Üretimi, E-Sınav Yönetilebilir Güvenlik Sistemi, Otomatik Beslemeli-Kulak İpini Ultrasonik Kaynak ile Takma Makinesi, Kendinden Lastikli Yeni Nesil Maske Makinesi, Ozonla Hava Dezenfekte Cihazı, Online Toplantı Programı (Toy), Akıllı Sera Raf Sistemleri, Çit Budama Askı Aparatı, Antiviral-Antibakteriyel Su İtici Kumaş Üretimi, Sanal/Artırılmış/Karma Gerçeklik Öğretim Materyali Üretim Ortamı projeleri tamamlanmış olup devam eden projelerin büyük çoğunluğu da sona yaklaşmış bulunmaktadır. Dünyada etkileri yoğun hissedilen Covid-19 salgınına rağmen büyük çabalarla Ar-ge faaliyetlerini yürütmüşler ve salgın ile mücadelede büyük destekler sağlamışlardır.

Kaynak: Habermetre