Ar-Ge'nin şampiyonu değişmedi

Turkishtime tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri" araştırmasına göre, 2017'de en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, yaklaşık 1.7 milyon lira ile Aselsan oldu. İlk 10'da savunma ve havacılıktan 4, otomotivden 3, beyaz eşyadan şirket var.