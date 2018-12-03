Ar-Ge'nin şampiyonu değişmedi

Turkishtime tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri" araştırmasına göre, 2017'de en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, yaklaşık 1.7 milyon lira ile Aselsan oldu.

Ar-Ge'nin şampiyonu değişmedi

Turkishtime tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri" araştırmasına göre, 2017'de en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, yaklaşık 1.7 milyon lira ile Aselsan oldu. İlk 10'da savunma ve havacılıktan 4, otomotivden 3, beyaz eşyadan şirket var.

Kaynak: Dunya.com

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