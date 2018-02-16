Kayseri'de, sanayicilerin Ar-Ge ve tasarım yetkinliklerini artırarak, katma değerli üretim yapılmasını desteklemek amacıyla Ar-Ge Merkezleri İstişare Toplantısı yapıldı.

Kayseri Sanayi Odasından (KAYSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Elife Ünal, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sanayiciler ve daire başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyüksimitci, geçen yıl Kayseri'de 15 Ar-Ge merkezi kurmayı hedeflediklerini ancak bu hedefi yakalayamadıklarını vurguladı.

Büyüksimitci, Kayseri'de 9 Ar-Ge merkezinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yılki hedefimizi yakalayamadık, o yüzden bu yıl biraz daha fazla çalışmak zorundayız. Bu yıl sonu itibarıyla en az 30-35'i bulmamız lazım. Kayseri'de İSO'da ilk bine girmiş 32 firmamız var. Bu da şehrimizde en az 32 Ar-Ge merkezinin olması anlamına geliyor ki baktığımızda bu 32 firmadan sadece dört tanesi Ar-Ge merkezi oluşturmuş durumda. Bugün Türkiye'nin büyük firmalarının her birinin yüzlerce insan istihdam eden Ar-Ge merkezleri var. Bu firmaların da global marka olma yolunda hızlıca ilerlediklerini görüyoruz."

"Ar-Ge merkezleri ciddi öneme sahip"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ünal ise, Ar-Ge merkezlerinin bugün bir formalite olarak gözükebileceğini ama yapılan işin daha başarılı, daha verimli ve sürdürülebilir olması için bu merkezlerin çok önemli olduğunu aktardı.

Ar-Ge merkezi ile firmaların yaptıkları tüm işlerin kayıt altına alınmış olacağına ve yeni ürünlere daha kolay erişebileceğine dikkat çeken Ünal, "Ülkemizde imalat sanayisindeki yüksek teknolojili ürün ihracatının oranları bir hayli düşük durumda. Şu anda en fazla yüzde 4 seviyesinde. Bu oran Avrupa'da yüzde 20'ler seviyesinde. Katma değeri yüksek ürünleri ihraç edebilmemiz için Ar-Ge merkezleri ciddi öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Toplantı, sanayicilere, Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verilmesiyle sona erdi.