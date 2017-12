Ar-Ge Merkezi Türk Ambulans Üreticisine İlk Ödüllerini Kazandırdı

Dünyanın her köşesine gönderdiği ambulanslarıyla Türkiye'yi temsil eden EMS Mobil Sistemler A.Ş.'nin çalışmaları dikkatleri üzerine çekti. Ar-Ge Merkezi olmasıyla hızlanan yeni projeler, iki ayrı platformda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TİM tarafından ödüllendirildi.



Önde gelen ambulans üreticilerinden EMS, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından ödüllendirildi.



"Sektörümüzde Ar-Ge gücünü kullanmanın gururunu yaşıyoruz"



TİM tarafından düzenlenen 2016 Inosuit projesini başarıyla tamamladıklarını belirten EMS Mobil Sistemeler A.Ş. Genel Müdürü Mevlüt Şahin, "TİM, fikir ve ürünlerine güvenen yerli firmalara, globalleşme hayallerini aralayacak güzel bir kapı açtı. Inosuit projesi ile birlikte firmalara mentörlük desteği sağlandı. Projelerin başarılı olması içinse firmalara özel belirli kriterler belirlendi. Projenin nihai hedefine ulaşabilmek adına ekibimizle yürüttüğümüz çalışma ve yoğun emekler meyvesini verdi. Ülkemizin sayılı, alanında ise tek Ar-Ge merkezi olma ünvanını aldık. Proje hedeflerine ulaşan firmamız TİM tarafından düzenlenen etkinlikte başarı belgesiyle ödüllendirildi.



Türkiye'nin ambulans üreten ilk firmalarından biri olduklarını ifade eden Şahin, "Biz kendimizi hep gelişim odaklı bir firma olarak tanımladık. Sektörümüzde gerçekleşen yeniliklerin hepsinde ilk adımı atma görevini üstlenmeye çalıştık. Hatta ülkemizde Avrupa standartlarında ambulans üretilmesi ve bunun devlet politikası haline gelmesi için her türlü seferberliği göstermiş firmayız" dedi..



"Ar-Ge Merkezimiz ile projelerimize daha sistemsel yaklaşımlar kazandıracağız"



EMS Mobil Sistemler A.Ş. Ar-Ge Merkezi Müdürü Ferit İşbilir de "EMS olarak, köklü bir TÜBİTAK proje geçmişimiz bulunuyor. Firma kültürü olarak, bütün çalışanlarımızda Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Faaliyetlerimizde "takip eden değil yön veren firma" olmak için mentörlük eğitimlerini almıştık. Takip ettiğimiz bu sistemin TİM tarafından proje olarak sunulması da Inosuit projesine daha heyecanlı yaklaşmamıza sebep oldu. 2016 projemizin nihai hedefi olan Ar-Ge Merkezi statüsünü elde etmiş bulunuyoruz. Ar-Ge merkezi belgemizi 20 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü beyden almanın sevincini yaşıyoruz.Yenilikçi projelerimizin Ar-Ge merkezi desteğiyle devam etmesi, daha sistematik yaklaşımlar kullanmamıza ve daha aktif olarak proje üretmemize katkı sağlayacak" diye konuştu.



Ar-Ge yolculuklarında yüksek bütçeli altı adet TÜBİTAK projesi, bir adet Kalkınma Ajansı projesi ve yüzlerce orta bütçeli Ar-Ge projesini, başarıyla tamamlamanın sevincini yaşadıklarını belirten İşbilir, "Şu anda devam eden birbirinden farklı birçok Ar-Ge projemiz bulunmaktadır. Ar-Ge merkezimizin; devam eden projelerimizin ivedilikle tamamlanmasına ve yeni istihdam oluşturmasına vesile olacağına inanıyoruz. Ar-Ge merkezimiz ile birlikte çok daha fazla ambulans ve mobil sağlık aracı dizaynını ve ambulans ekipmanı çeşitliliğini yüksek teknoloji ve katma değer ile üretmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Bitirilen her bir projenin; Türkiye'nin gelişmesine, cari açığın azalmasına ve ihracatın artmasına katkıda bulunacağını dile getiren İşbilir, "Ancak, bütün bunlardan daha önemlisi de ülkemizin değeri olan ambulanslarımız Ar-Ge Merkezinden aldığı güçle dünyanın dört bir yanında can kurtaracaktır" şeklinde açıklamalarda bulundu. - İSTANBUL