ERZİNCAN (Habermetre) - Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu tarafından 16-17 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan "Ar-Ge İnovasyon ve Kariyer Günleri" etkinliğinde yer alan "Erzincan İçin Fikrim Var" ödüllü fikir yarışmasının başvuru süreci başlamıştır.

Başvuruları 25 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek olan fikir yarışması hakkında ayrıntılı bilgiler www. fikrimvar. erzincan. gov. tr internet adresinde yer almaktadır.

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