Ar-Ge harcaması 2018'de 8 milyar 678 milyon lira arttı

27.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:25

Ar-Ge harcaması 2018 yılında bir önceki yıla göre 8 milyar 678 milyon lira artarak 38 milyar 534 milyon TL'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı araştırma-geliştirme faaliyetleri araştırması verilerini açıkladı. Buna göre; gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2018 yılında bir önceki yıla göre 8 milyar 678 milyon TL artarak 38 milyar 534 milyon TL'ye yükseldi.

AR-GE HARCAMASININ GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 1,03 OLDU

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2017 yılında yüzde 0,96 iken, 2018 yılında yüzde 1,03'e yükseldi.

EN FAZLA AR-GE HARCAMASI MALİ VE MALİ OLMAYAN ŞİRKETLER TARAFINDAN YAPILDI

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 60,4 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 30,3 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 9,2 oldu.

MALİ VE MALİ OLMAYAN ŞİRKETLER AR-GE FİNANSMANINDA YÜZDE 53,6 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Ar-Ge harcamalarının 2018 yılında yüzde 53,6'sı mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu yüzde 32,3 ile genel devlet, yüzde 12,1 ile yükseköğretim, yüzde 2 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,03 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti.

TAM ZAMAN EŞDEĞERİ CİNSİNDEN 172 BİN 119 AR-GE PERSONELİ ÇALIŞTI

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2018 yılında toplam 172 bin 119 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 12,1 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2018 yılında yüzde 60,6'sı mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 32,7'si yükseköğretimde ve yüzde 6,6'sı kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

TZE CİNSİNDEN KADIN AR-GE PERSONELİNİN ORANI YÜZDE 31,6 OLDU

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 2018 yılında 54 bin 308 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 31,6'sını oluşturdu. Sektörler itibari ile TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde yüzde 25,6, kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlette yüzde 28,2, yükseköğretimde ise yüzde 43,3 oldu.

EN FAZLA AR-GE HARCAMASI TR51 (ANKARA) BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİ

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.Düzey'e göre 2018 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 32,3'ü ile TR51 (Ankara) iken, bunu yüzde 25,3 ile TR10 (İstanbul) bölgesi ve yüzde 10,9 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre ise toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 27,3'ü ile TR10 (İstanbul) bölgesi ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi yüzde 19,5 ile TR51 (Ankara) ve yüzde 7,4 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.

(İHA)

Kaynak: İHA