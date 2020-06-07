Ar-Ge bahçesine dadanan domuzlar için sürek avı
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Ar-Ge bahçesine dadanan domuzlar için sürek avı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün tarımsal Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü bahçesine dadanan yaban domuzları için sürek avı yapıldı.

Ar-Ge bahçesine dadanan domuzlar için sürek avı
07.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:29

Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün tarımsal Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü bahçesine dadanan yaban domuzları için sürek avı yapıldı.

Domuzların tarımsal Ar-Ge'de bulunan bitki ve ekipmanlara zarar vermesi, çalışan mühendis ve personelde tedirginlik oluşturması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü'nden alınan izinle sürek avı başlatıldı. Erdemli, Mezitli ve çevre ilçelerden avcılık ve atıcılık dernekleri üyesi 16 avcı tarafından gerçekleştirilen sürek avında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Avla ilgili bilgi veren Erdemli Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ahiddin Ahmet Ateş, "Domuzların araştırma yapılan bahçelere girmesinden dolayı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün bize bir talebi oldu. Bu talep doğrultusunda avcı arkadaşlarla beraber bugün bir sürek avı yaptık. Avımız iyi geçti, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Katılan avcı arkadaşlara teşekkür ederim" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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