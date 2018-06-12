Aquarius Gemisindeki 600'ü Aşkın Göçmen İçin Çözüm Arayışı Sürüyor

İtalya'nın limanlarını kapatması nedeniyle geçen Pazar gününden bu yana Akdeniz'de mahsur kalan Aquarius gemisindeki 629 göçmen, İtalyan gemilerine aktarılacak.

Gemilerin Sicilya'dan yola çıktıkları ve Aquarius'a ulaşmak üzere oldukları bildirildi.

Gemilerin üç günlük bir yolculuğun sonunda İspanya'nın Valencia limanına varmaları planlanıyor.

İtalya ve Malta hükümetlerinin topu birbirlerine atması nedeniyle Akdeniz'de güvenli liman bekleyişini sürdüren gemiye İspanya, 'bir insanlık krizini önlemek amacıyla' Valencia limanını açma teklifinde bulunmuştu.

Ancak yardım kuruluşları, 1300 km uzaklıktaki Valencia limanına doğru geminin yola çıkarılmasının delilik olacağı görüşünü dile getirmişti.

Aquarius'ta görev yapan Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden Aloys Vimard da BBC'ye yaptığı açıklamada Aquarius'un mevcut yolcu sayısıyla bu kadar uzun bir yolculuğu kaldıramayacağını söylemişti.

Örgüt yetkilileri ayrıca gemideki göçmenlerin bitkin durumda olduğunu bazılarının da hipotermi ve kimyasal yanıklar gibi sorunlar nedeniyle acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Gemide 123 refakatsiz çocuk, 11 bebek ve 7 hamile kadın bulunuyor.

İtalya ve Malta arasındaki anlaşmazlığın sebebi

İtalya, Kuzey Afrika'dan gelen göçmenlerin Avrupa'ya ana giriş noktası olarak öne çıkıyor.

İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 1 Haziran'da kurulan popülist-aşırı sağ koalisyon hükümetinin göçmenlik konusunda daha sert bir tutum izleyeceğini söylemişti.

Aquarius'un İtalya'ya girişinin engellenmesi de yeni hükümetin ilk büyük göçmenlik karşıtı eylemi olarak algılandı.

Salvini, Afrika kıyılarından kalkan ve Avrupa'ya doğru yol alan göçmen teknelerinin Malta'ya daha yakın olmalarına rağmen bu ülkenin göçmenlere yardım etmediğini, denizde kurtarılan göçmenlerin hepsinin İtalya'ya getirilmesinin adil olmadığını savundu.

Ancak uzmanlar, Malta'nın nüfusuna oranla İtalya'dan çok daha fazla mülteci ağırladığını, ayrıca bu küçük ada ülkesindeki göçmen merkezlerinin Akdeniz'de kurtarılan göçmenler için çok yetersiz kalacağını söyledi.

Malta yönetimi de Salvini'nin suçlamalarını reddetti.

Malta'nın İtalya Büyükelçiliği, Aquarius vakasında kurtarma operasyonunun İtalyan donanması tarafından yönetildiğini ve bu yüzden geminin İtalyan limanlarına yanaşması gerektiğini söyledi.