Aquarela Filmi
Aquarela filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aquarela filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Aquarela isimli belgeselin başrolünde izlediğimiz şey, dünyanın en özel ve değerli maddesi. Hayır değerli bir taş değil, en berrak haliyle su. Su ile etkileşim halinde deneyimlenebilecek tüm hisleri filme çekmek istediğini belirten yönetmen Victor Kossakovsky'nin belgeselinde, 96 kare çekilmiş muhteşem görüntülerle suyun güzelliğine, huzur vericiliğine, canlandırıcı etkisine, ilham periliğine ve hatta yok ediciliğine şahit olacaksınız.
Yönetmen: Viktor Kossakovsky
Senaryo: Viktor Kossakovsky, Aimara Reques
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Aquarela
Yapımcı Firma: BFI Film Fund
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İngiltere, Almanya, Danimarka, ABD
Orijinal Dili: Rusça, İngilizce, İspanyolca
Filmin Süresi: 89 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com