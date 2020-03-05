Aquarela Filmi

05.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52

Aquarela isimli belgeselin başrolünde izlediğimiz şey, dünyanın en özel ve değerli maddesi. Hayır değerli bir taş değil, en berrak haliyle su. Su ile etkileşim halinde deneyimlenebilecek tüm hisleri filme çekmek istediğini belirten yönetmen Victor Kossakovsky'nin belgeselinde, 96 kare çekilmiş muhteşem görüntülerle suyun güzelliğine, huzur vericiliğine, canlandırıcı etkisine, ilham periliğine ve hatta yok ediciliğine şahit olacaksınız.

Yönetmen: Viktor Kossakovsky

Senaryo: Viktor Kossakovsky, Aimara Reques

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Aquarela

Yapımcı Firma: BFI Film Fund

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: İngiltere, Almanya, Danimarka, ABD

Orijinal Dili: Rusça, İngilizce, İspanyolca

Filmin Süresi: 89 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com