ApplyBAU espor burs başvuruları devam ediyor!
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ApplyBAU espor burs başvuruları devam ediyor!

ApplyBAU espor burs başvuruları devam ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Eğer hala üniversite seçiminde karar kılmadıysan seni haberimize bekliyoruz!

Espor ekosisteminde yer alan ve üniversite sınavına girmiş olan esporseverleri yakından ilgilendiren ApplyBAU espor burs başvuruları devam ediyor.

Eğer 2021 yılı içerisinde üniversite sınavına girdiysen ve hala gitmek istediğin üniversiteye karar vermediysen bu haber tam sana göre.

ApplyBAU Espor Bursu Nedir?

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından uygulamaya alınan, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan espor bursu bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrencilere fırsatlar sunmaktadır.

BAU bünyesinde yer alan espor merkezinde öğrencilerimiz ile yaptığımız çalışmalar "uygulamalı eğitim" modelini öne çıkarmaktadır. Üniversite takımlarında oyuncuların eğitim süreçleri devam ederken, yapılan turnuva vb. etkinlikler ile operasyon ekiplerinin de tecrübe kazanması hedeflenmektedir.

ApplyBAU Espor Bursu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayabilirsiniz. Başvurular için son gün 4 Ağustos!

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Kaynak: Playerbros

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