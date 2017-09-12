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Apple, Yeni Ürünlerini Tanıtıyor

iPhone serisinin 10'uncu yılını kutlayan Apple, bu ana özel oldukça dikkat çekici yeni modellerini bugün görücüye çıkarıyor.

Apple, Yeni Ürünlerini Tanıtıyor

iPhone serisinin 10'uncu yılını kutlayan Apple, bu ana özel oldukça dikkat çekici yeni modellerini bugün görücüye çıkarıyor.

Kaynak: Dunya.com