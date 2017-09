Apple, Yeni Telefonu iPhone X'i Tanıttı

Apple'ın 10'uncu yıla özel "akıllı telefonun geleceği" diye tanıttığı yüz tanıma teknolojisine sahip iPhone X sahneye çıktı. na ekran tuşu ortadan kalkan iPhone X, 5.8 inç süper retina ekrana, A11 biyonik çipe, kablosuz şarj özelliğine sahip.

999 DOLARA SATIŞA ÇIKACAK

iPhone X 64 GB ve 256 GB modelleriyle gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerinde, 999 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla 3 Kasım'da 55 ülkede satışa sunuluyor. Şu ana kadar Türkiye satış fiyatı ve tarihiyle ilgili Apple yetkilileri bilgi vermedi. Ancak fiyatının belirlendikten sonra 3 Kasım tarihinde çıkacağı tahmin ediliyor. Yine toplantıda tanıtılan iPhone 8, 699 ve iPhone 8 Plus 799 dolara 22 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.

STEVE JOBS ANILDI

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ı anarak sunumuna başlayan Apple CEO'su Tim Cook, kendilerine ilham veren sözlerini unutmayacaklarını belirtti. Yeni kampüsleri Apple Park hakkında bilgi veren Cook, 9 bin ağacın dikildiği kampüste yine dünyanın en büyük güneş panellerine sahip binası olduğunu söyledi. Apple Watch'ın pazar payı sıralamasında ilk sıraya yükseldiğini belirten Tim Cook, kısa sürede elde ettikleri başarının altını çizdi.

ANİMOJİ MESAJ GELİYOR

12 megapiksellik çift kamera çift optik görüntü sabitleme yeteği ile donatılmış. Yüz tanıma teknolojisi Face ID'yi kullanarak telefonun kilidini açmak veya mobil ödeme yapmak mümkün. iPhone X ise 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. ABD satış fiyatı 999 dolar olması beklenen iPhone X'i (iPhone 10 diye okunuyor) yüz tanıma (Face ID) teknolojisine sahip. iPhone X, önde yer alan dot kamera ile 30 bin noktada yüzün matematiksel ölçülerini oluşturuyor. Kullanıcılar gözlük ya da farklı aksesuar bile taksa tanıyor.

TrueDepth kamera, animoji ile emojiyi yeni ve eğlenceli bir şekilde hayata geçiriyor. A11 biyonik çiple çalışarak, TrueDepth kamera 50'den fazla farklı yüz kası hareketini kayıt ve analiz ediyor ve ardından, panda, tek boynuzlu at ve robot dahil olmak üzere bir düzine farklı animoji ile bu ifadeleri animasyon haline getiriyor. iPhone X'e önceden yüklenmiş bir iMessage uygulamasıyla müşteriler, gülümseyen, somurtan ve daha fazlasını yapabilen animoji mesajlarını kendi sesleriyle kaydedebiliyor ve gönderebiliyor.

APPLE TV 4K İLE YENİLENDİ

Televizyonlardan sonra akıllı kutular da çözünürlüğü artırıyor. Apple TV sonunda 4K uyumlu olarak geliyor. Tüm içerikler HD içerikle aynı fiyata sunulacak. Apple TV 4K uyumlu video ve oyun içerikleri de etkinlikte tanıtıldı. Apple TV 4K, 32 GB model için 999 TL veya 64 GB model için 1099 TL fiyatla, 819 TL fiyata sahip olan Apple TV (4. nesil) 32 GB modeli 15 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Ön kameraya doğru bakıp kafanızı sağa sola ve yukarı aşağı hareket ettirmek yeterli oluyor. Face ID teknolojisi şifre kullanılabilecek. Gülen yüzler ve emojiler iPhone X ile animasyon teknolojisiyle Animoji'ye dönüşüyor. iPhone X iPhone ten veya iPhone On diye okunuyor.

APPLE WATCH 3 TELEFONU UNUTTURUYOR

Üçüncü nesil Apple Watch 3 artık telefona ihtiyaç duymuyor. Apple Watch 3 Series elektronik SIM takılı olarak geliyor. Apple'ın çift çekirdekli W2 çipinin kullanıldığı Apple Watch 3, 4.5G (LTE) uyumlu ve elektronik SIM kullanıyor. Tüm eklenen özelliklere rağmen Apple Watch 2 ile aynı boyutlarda. Suya dayanıklı Apple Watch 3 telefonu yanınıza almadan spor yapmanızı sağlıyor. Apple Watch 3 kurma tuşu kırmızı renkte olacak. Apple Watch 3 mobil şebeke uyumlu olanı 399 dolara 22 Eylül'den itibaren 9 ülkede satışa sunulacak. Eğer mobil şebeke desteği olmadan Apple Watch almak isteyenler 339 dolar ödeyecek.

İPHONE 8 SERİSİ

Yeni iPhone 8 ve iPhone 8 Plus aynı ekran boyutlarında Retina HD ekranlara ve A11 Bionic çipe sahip. iPhone 8 Plus'ta Portre Işığı'na sahip tek ve çift kameralarla birlikte daha iyi hale geliyor. Kablosuz şarj özelliği ise iPhone'a yeni ve güçlü bir yetenek kazandırıyor. Her iki aygıt için de 15 Eylül Cuma günü 25'ten fazla ülkede ve bölgede ön sipariş verilebilecek. 22 Eylül Cuma gününden itibaren de mağazalarda satışa sunulacak. Türkiye satış fiyatı henüz belli olmayan iPhone 8, 699 dolar ve iPhone 8 Plus 799 dolardan başlayan fiyatla satılacak. 12 megapiksel kameraya sahip iPhone 8 optik sabitkeme yeteneğine sahip. Yine çift kamera ile gelen iPhone 8 Plus 12 megapiksel kamerayla dikkat çekiyor. (Sabah)