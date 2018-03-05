Apple Yeni Sürpriz Peşinde

AirPod'ların kulaklıklar adına çok üst seviye olmadıkları söylenebilir ancak popüler oldukları kesin. Hatta bu kulaklıklar o kadar popülerler ki, KGI analisti Ming-Chi Kuo'nun söylediğine göre Apple, Beats yerine, kendi markası altında kulak üzeri yeni kulaklıklar sunabilir. Henüz detaylar belli değil ancak görünene göre Apple, üst seviye ses üzerine odaklanacak ve umarız bu da Beats'in bas odaklı ses sistemi yerine daha dengeli bir ses sunacaktır.

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Her ne kadar açıklanmamış olsa da bu yeni cihaz ya da cihazların kablosuz olma ihtimalleri oldukça yüksek gözüküyor; muhtemelen Siri'nin ses destekli komut sistemini de kullanacaklar. Kuo, bu kulaklıkların 2018'in dördüncü çeyreğinden önce sunulmasını beklemiyor ancak şimdiden bazı tedarikçileri isimlendirmeye (Primax ve SZS) başlamış durumda.

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Apple markalı yeni bir cihazın birkaç farklı sebepten dolayı mantıklı olacağı kesin. Apple'ın AirPods popülerliğinden faydalanmasını sağlamanın yanı sıra bu yeni cihaz, firmanın büyüyen ses ekibini daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır.