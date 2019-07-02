Apple, Yeni MacBook Pro İçin FCC Onayını Aldı

Apple, kısa bir süre önce Avrasya Ekonomi Komisyonu'nda A2159 model numarası taşıyan bir MacBook Pro kayıt ettirmişti. Bu hafta ise Apple, aynı model numarasının FCC'den onayını aldı. FCC belgelerinde Apple, henüz yayınlanmamış A2159 makinesinin yenilenmiş bir MacBook Pro olduğunu belirtiyor.

A2159, Apple'ın MacBook Pro'lara mayıs ayında yaptığı güncellemenin içerisinde olan bir model değil ve ne olduğu tamamen açık olarak bilinmiyor. Bir Reddit kullanıcısı, bu modelin 13 inçlik MacBook Pro'nun yenilenmiş bir versiyonu olduğunu söylüyor. Bazı söylentiler, Apple'ın mayıs ayında güncellemediği Touch Bar bulunmayan 13 inçlik MacBook Pro'yu yenileyeceğini söylüyor. MacBook Pro'nun bu modeli, 2017'den beri bir güncelleme almadı.

Apple'ın ayrıca daha yeni bir tasarıma ve daha büyük 16 inçlik ekrana sahip bir MacBook Pro üzerinde çalıştığı da söyleniyor ancak FCC'de yayınlanan belgede belirtilen veriler bu söylentiye uygun değil.