Apple yeni iPhone 11'leri, video servisini ve oyun platformunu tanıttı

11.09.2019 08:45

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Apple yeni telefonlarını ve servislerini tanıttı. Salı günü yapılan toplantıda yeni telefon, tablet ve saat modellerinin yanı sıra Apple'ın isteğe bağlı video izleme servisi ve oyun platformu tanıtıldı.



Yeni telefonlarında isim değişikliğine giden şirket, bu sene çıkardığı modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max şeklinde adlandırdı. Yeni akıllı telefonun kameralarında yapılan değişiklikler ve daha uzun pil ömrü öne çıktı. Euronews.com'da Görüntüle