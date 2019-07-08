Apple, Yeni Bilboard Reklamında Google'ı Ağır Trolledi

"Sizinkinden uzak durma işindeyiz. Gizlilik, iPhone'dur." yazan reklam panoları, Kanada'nın Toronto şehrinde ortaya çıktı. Apple, bu reklamıyla Google'a gönderme yaptı.

2015 yılında, şehirleri akıllı şehir haline getirmeyi amaçlayan Sidewalk Labs faaliyete geçti. Gözlem kameralarından yüksek teknoloji sensörlere kadar her türlü teknolojiyi kullanan firma, Toronto'nun bir kısmını geleceğe hazırlamak için devasa oranda veri toplamaya başladı.

Girişim tabii ki eleştirilere de maruz kaldı. Her ne kadar Sidewalk Labs, elde ettiği verileri kimseye satmayacağını söylese de Google'ın gizlilik konusundaki geçmişi pek çok kişiyi bu durumu 'fütüristik bir kabus' olarak görmeye itiyor.

Teknoloji eleştirmeni ve girişimci Roger McNamee, Google ve 'distopik vizyonu' hakkında, bu faaliyetlere karşı çıktığı bir mektup yazmıştı. Toronto Şehir Meclisi'ne yönelik kaleme alınan yazıda, "Google ne önerirse önersin, Toronto'ya olan kıyasla değeri vazgeçtiğiniz şehir etmez" diyen McNamee "Bu, hiçbir demokratik toplumda yeri olmayan distopyan bir vizyondur" dedi.

Apple daha önce de Google'a gerçek dünya üzerinden göndermelerde bulunmuştu. Ocak ayında da Apple, Las Vegas'da yapılan CES fuarı öncesi "iPhone'da olan iPhone'da kalır" yazılı billboardlar hazırlamıştı.