Apple Yakında Üç Kameralı İphone Duyurmaya Hazırlanıyor

Apple Üç Kameralı iPhone Duyurmaya Hazırlanıyor



Apple'ın bu yılın duyuracağı Apple modellerin üçlü kamera setini kullanmayı planladığı söyleniyor. Anlaşılan Huawei'nin izinden gitmeye karar verdi.

Huawei P20 Pro'da gördüğümüz özelliği iPhone'da da Görebiliriz.

Güney Koreli The Korea Herald benzer şekilde Önümüzdeki yıl Samsung'un da üçlü kamera setini kullanmaya başlayacağını gösteriyor.

Net olmak gerekirse Apple'ın üçlü kamera setini kullanacağı söylentisi ilk değil ancak bu 2019 modellerinde bekleniyordu. Bu kez 2018 modellerinde bunun yer alacağı ilk defa dillendiriliyor. Bu raporlardan biri sağlam bir sicili olan bir Apple analisti olan Ming Chi Kuo'dan geldi.

Bir çok kişi gibi bende LG'nin ilk akıllı telefonlar ikincil geniş açılı bir kamera uygulama başladığından beri, üç kameralı bir iPhone bende bekliyor.

Huawei P20 Pro inanılmaz görüntü kalitesi ile geldi ve ana akım akıllı telefon üreticilerinin de bunu takip etmesi aslında güzel bir şey. Ne kadar iyi AI ve İşlemci Gücü olursa olsun, fiziksel ilave sensörün, yazılımla yapabildiklerinden daha iyi sonuç vereceği malum.

Teorik olarak, birden fazla kameranın kullanılması ve bilgilerin akıllı bir işlemle birleştirilmesi, daha büyük bir sensörün görüntü kalitesini bir şekilde kopyalamanıza yardımcı olabilir.

MacRumors

https://www.teknotalk.com/apple-yakinda-uc-kamerali-iphone-duyurmaya-hazirlaniyor-64010/