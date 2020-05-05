Apple WWDC 2020 Tarihi Belli Oldu: Online Gerçekleşecek
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Apple WWDC 2020 Tarihi Belli Oldu: Online Gerçekleşecek

Apple WWDC 2020 Tarihi Belli Oldu: Online Gerçekleşecek
05.05.2020 23:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:44

Apple'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferans'ı (WWDC) bu yıl online olarak gerçekleşecek.

Apple'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferans'ı (WWDC) bu yıl online olarak gerçekleşecek. Etkinliğin ne zaman yapılacağı Apple tarafından açıklandı. İşte Apple WWDC 2020 etkinliği hakkında merak edilen tüm detaylar.

WWDC 2020 Ne Zaman Gerçekleşecek?

Apple yaptığı açıklamada WWDC 2020'nin 22 Haziran'da yapılacağını söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle WWDC 2020 etkinliği internet üzerinden gerçekleşecek. Etkinlikte yeni iOS sürümü başta olmak üzere Apple'ın yazılım tarafında yaptığı yenilikler açıklanacak.

Apple Developer uygulaması ve Apple Developer web sitesi üzerinden yapılacak olan WWDC 2020, tüm geliştiriciler için ücretsiz olacak. Apple'ın Worldwide Marketing kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"WWDC 2020, Apple platformlarının geleceğini öğrenmek için Haziran ayında bir hafta boyunca 23 milyondan fazla küresel geliştirici topluluğumuzu bir hafta boyunca benzeri görülmemiş bir şekilde bir araya getirecek. Haziran ayında global geliştirici topluluğuyla çevrimiçi buluşmak ve daha da inanılmaz uygulamalar ve hizmetler oluşturmalarına yardımcı olmak için üzerinde çalıştığımız tüm yeni araçları paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Etkinlik yaklaştıkça daha fazla ayrıntıyı herkesle paylaşmayı umuyoruz."

Apple öğrenciler için yarışma düzenliyor. Dünyanın dört bir yanından öğrenci geliştiriciler Swift Playgrounds'da üç dakika içinde deneyimlenebilecek etkileşimli bir sahne oluşturarak Swift Student Challenge yarışmasına katılabilirler. Yarışmayı kazananlara WWDC20 ceketi ve rozeti verilecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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