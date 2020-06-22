Apple WWDC 2020 Etkinliği Nasıl İzlenir? iOS 14 Geliyor Apple'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve yazılımlarını tanıttığı Dünya Geliştiriciler Konferans'ı (WWDC) bu yıl online olarak gerçekleşecek.

Apple'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve yazılımlarını tanıttığı Dünya Geliştiriciler Konferans'ı (WWDC) bu yıl online olarak gerçekleşecek. WWDC 2020 etkinliği nasıl izlenir? WWDC 2020 etkinliği saat kaçta başlayacak? İşte WWDC 2020 etkinliği hakkında merak edilen detaylar.

WWDC 2020 Nasıl İzlenir? WWDC 2020 Saat Kaçta Başlayacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle WWDC 2020 etkinliği ilk kez internet üzerinden gerçekleşecek.

WWDC 2020 etkinliği Türkiye saati ile 20: 00'da başlayacak. Etkinlik birden fazla platform üzerinden canlı olarak izlenebilecek. WWDC 2020'de iOS 14 sürümü başta olmak üzere Apple'ın yazılım tarafında yaptığı yenilikler açıklanacak.

WWDC 2020 etkinliği Apple'ın resmi internet sitesinden, YouTube kanalından, Apple TV uygulamasından ve geliştirici web sitesinden naklen olarak izlenilebilecek. Hemen aşağıdan saat 20: 00'da başlayacak olan etkinliğin YouTube bağlantısına ulaşabilirsiniz.

WWDC 2020'de Neler Tanıtılacak?

WWDC 2020 etkinliğinde iOS 14 ve iPadOS 14 başta olmak üzere Apple'ın tüm yazılım tarafında yaptığı geliştirmeler tanıtılacak. iOS 14 ile birlikte cihazlara gelecek olan özelliklere burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. iOS 14 ve diğer yazılım sürümlerinin detaylarını tanıtımdan hemen sonra Tamindir.com üzerinden öğrenebilirsiniz. Etkinlikte yaşananları sizlere aktaracağız.