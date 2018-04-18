Apple, Apple Watch için üçüncü parti Apple Watch Yüz Desteğine İzin Verebilir.



Apple Watch çıktığı günden beri üçüncü parti firmaların ara yüz tasarlamasına imkan vermiyor. Ancak bu durum değişmek üzere…

Apple Watch'u Yeni Ekran Yüzlerine Kavuşturacak Değişiklik Gelebilir. Apple Üçüncü Taraf Yazılım Geliştiricilere Kandi Ekran Yüzlerini Tasarlama ve bunları paylaşma imkanı sağlamayı planlıyor. En azından WatchOs Developer Sürümündeki bazı kodlar buna işaret ediyor.

Apple'ın ilk kez Apple Watch'u yayınlamasından bu yana, üçüncü taraf geliştiricilerin cihaz için kendi özel yüzlerini oluşturmasına ve serbest bırakmasına izin vermiyor. Ancak Apple Watch'un en son geliştirici yapısında bulunan ve 9to5Mac tarafından keşfedilen kodlara göre bu durum yakın zamanda gelişebilir.

Apple Watch'u Yeni Ekran Yüzlerine Kavuşturacak Değişiklik Yakında Gelebilir



WatchOS 4.3.1'deki 9to5Mac tarafından ortaya çıkarılan kodta, eski uygulamaların uyarıları gibi gelecekteki güncellemelerde nelerin olacağı ile ilgili bazı ipuçlarını içeriyor. Burada "üçüncü tarafın yapılandırma paketi" yer alan referans noktasına göre Apple'ın gelecekte yazılım geliştiricilerin kendi saat yüzlerini oluşturmasına izin verebilecek.

Apple'ın bu değişikliğe ne zaman izin vereceğine dair bir resmi açıklama yok. Ancak yazılımdaki bu ince ayrıntı, mevcut kısıtlı seçenekler konusundaki sıkıntıları göz önüne aldığımızda doğru yönde atılmış bir adım olarak görebiliriz.

Apple geçtiğimiz yıl 2017 Dünya Geliştiriciler Konferansında güncel modellerini duyurmuştu. Bu yılda 4 Haziran'da WWDC 2018'de WatchOS 5 sürümünü duyurması bekleniyor.

TheVerge

https://www.teknotalk.com/apple-watchu-yeni-ekran-yuzlerine-kavusturacak-degisiklik-gelebilir-63240/