Apple Watch Series 6 Özellikleri ile Yeni Bir Devir Açabilir
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Apple Watch Series 6 Özellikleri ile Yeni Bir Devir Açabilir

Apple Watch Series 6 Özellikleri ile Yeni Bir Devir Açabilir
05.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:44

Apple yeni tip koronavirüs nedeni ile yeni ürünlerinin üretiminde ve sevkiyatında bazı sorunlar yaşıyor olsa da söz konusu sorunlar Watch Series 6 için herhangi bir gecikme yaratmayacak gibi gözüküyor.

Apple yeni tip koronavirüs nedeni ile yeni ürünlerinin üretiminde ve sevkiyatında bazı sorunlar yaşıyor olsa da söz konusu sorunlar Watch Series 6 için herhangi bir gecikme yaratmayacak gibi gözüküyor. Apple Watch Series 6 özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı!

Apple Watch Series 6 Özellikleri Nasıl Olacak?

Watch Series 6 ile ilgili sızıntılardan yola çıkarak tasarım noktasında ciddi değişikliklerin yaşanmasını beklemiyoruz. Yani bu yıl da kare ekran barındıran bir modelle karşılaşmayı bekliyoruz. Öte taraftan teknik özellikler noktasında bazı kayda değer farkların olması bekleniyor.

Yeni model pek de şaşırtmayacak bir şekilde Apple S6 işlemciden gücünü alacak. Yeni modelin bu işlemci sayesinde önceki modellere kıyasla daha güçlü bir yapıda olması beklenmekte. Ayrıca işlemcinin enerji tasarrufu açısından da kayda değer farklılıklar barındıracağı söyleniyor. Yani önceki modellere kıyasla daha uzun pil ömrü sunulacak.

Daha önceki sızıntılardan da yola çıkarak kandaki oksijen sayımı ve zihinsel sağlık anormallikleri üzerine bazı özelliklerin de yeni modelde yer alması bekleniyor. Watch Series 6 ile ilgili söylentiler Eylül 2020 döneminde satışa sunulacağını işaret etmekte.

Peki siz yeni Apple Watch'tan neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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