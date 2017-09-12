Apple Watch Series 3 Tanıtıldı!

Apple, akıllı saati Watch'un yeni nesil modellerini tanıttı. Apple Watch Series 3'ün en önemli özelliği, mobil bağlantı desteğine sahip olması.



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Bunun yanında yeni Apple Watch, Apple Music'ten, telefondan bağımsız olarak müzik dinlemenize imkan tanıyacak. Henüz kesin olmasa da, bunun için Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPod'a ihtiyaç duyulacağı söyleniyor.



WatchOS 4 ile birlikte, Apple Watch'a yeni sağlık ve fitness yetenekleri de geliyor. Bunlar arasında, kalp ritminde bozukluk olduğunda yapılacak olan uyarılar da var. Ayrıca yeni saatler, yüzücüler için önemli yeniliklere de ev sahipliği yapacak.



Apple Watch Series 3'ün başlangıç fiyatı, 329 dolar. Ama işin içine mobil bağlantı girdiğinde bu fiyat, 399 dolara çıkıyor. Series 2 modellerinin başlangıç fiyatı ise, 229 dolara düşüyor. Ön siparişler 15 Eylül'de, teslimat 22 Eylül'de başlayacak.





















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