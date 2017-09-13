Apple Watch Series 3 Ön İnceleme!

Apple Watch Series 3 ön inceleme videosu ile karşınızdayız. 12 Eylül TSİ 20: 00'de başlayan Apple etkinliğinde tanıtılan Apple Watch Series 3 nihayet tüm detaylarıyla karşımızda.



Apple'ın yeni Apple Park kampüsünde Steve Jobs Theater salonunda gerçekleştirilen etkinliğinde ShiftDelete.Net adına yer alan Hakkı Alkan, Apple Watch Series 3 ön incelemesiyle karşınızda.



Apple Watch Series 3 elimizde!



Dünyanın bir numaralı saati konumuna gelen Apple Watch Series 3, bundan böyle hücresel bağlantı seçeneği de sunuyor. Tasarım olarak aynı kalan akıllı saat, LTE destekli modelindeki Digital Crown'un kırmızı bir yüzeye sahip olmasıyla ayırt edilebiliyor. Ayrıca, ürüne Altimetre özelliği de eklenmiş durumda.



W2 çip ile daha da güçlenen Apple Watch Series 3, daha hızlı çift çekirdek işlemci ve 8 GB kapasiteye sahip. Üründe 18 saate kadar pil ömrü sunuluyor.



İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan sizleri ön inceleme videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.