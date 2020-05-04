Apple Watch Sağlık Çalışanlarının Fark Edemediği Hastalığı Tespit Etti!
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Apple Watch Sağlık Çalışanlarının Fark Edemediği Hastalığı Tespit Etti!

Apple Watch Sağlık Çalışanlarının Fark Edemediği Hastalığı Tespit Etti!
04.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:32

Son zamanlarda hızlı bir ivme kazanan giyilebilir aksesuar pazarı özellikle sağlık takibi imkanları ile öne çıkıyor.

Son zamanlarda hızlı bir ivme kazanan giyilebilir aksesuar pazarı özellikle sağlık takibi imkanları ile öne çıkıyor. Apple, sunduğu öncü özelliklerle birlikte bu pazarın lideri konumunda ve bunu hak etmesi için bazı yeni sebepler var. Apple Watch sağlık çalışanları tarafından fark edilemeyen bir hastalığı fark etti. İşte detaylar!

Apple Watch Koroner İskemi Tanısı Koydu

Apple Watch 4 modelinden bu yana kullanıcılara sunulan EKG geçtiğimiz günlerde ülkemizde de kullanıma sunuldu. Bu süreçte söz konusu teknolojinin bazı insanların hayatını nasıl kurtardığına yönelik pek çok olay duyduk. Şimdi European Heart Journal tarafından yayınlanan yeni bir makale, Apple Watch'un hastanedeki cihazlar tarafından kayda alınamayan bir kalp rahatsızlığını tespit ettiğini belirtiyor.

Mainz Üniversitesi Tıp Fakültesi içerisinde gerçekleşen olayda bir kadın düzensiz kalp ritmi ve baş dönmesi şikayetleri ile hekimlere başvuruyor. Şikayetleri gözden geçiren doktorlar geleneksel 12 kanallı EKG cihazı ile yaptıkları inceleme sırasında herhangi bir sorun göremiyorlar.

Bu durumun ardından Apple Watch ile aldığı testlerin sonuçlarını doktorlarla paylaşan kadının verdiği sonuçlarda belirgin miyokard iskemisi belirtileri görülüyor ve hızlıca laboratuvara yönlendirilen kadında koroner iskemi fark ediliyor. Bunun ardından da hızlı bir şekilde tedavisine başlanıyor.

Avrupa Kalp Dergisi'nde yayınlanan makalenin sonunda aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Apple Watch yalnızca atriyal fibrilasyon ya da atriyoventriküler iletim bozukluklarını tespit etmek için değil, aynı zamanda miyokard iskemisini tespit etmek için de kullanılabilir. Günde bir defa test etmek miyokard enfarktüsünü uzak tutabilir.

Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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