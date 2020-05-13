Apple Watch 6 Kan Basıncı Değerlerini Ölçebilecek
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Apple Watch 6 Kan Basıncı Değerlerini Ölçebilecek

Apple önümüzdeki aylarda yeni nesil akıllı saat modeli Watch Series 6 ile karşımıza çıkmaya hazırlanırken yeni modelle ilgili sızıntıların ve söylentilerin

Apple Watch 6 Kan Basıncı Değerlerini Ölçebilecek
13.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:46

Apple önümüzdeki aylarda yeni nesil akıllı saat modeli Watch Series 6 ile karşımıza çıkmaya hazırlanırken yeni modelle ilgili sızıntıların ve söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Yeni sızıntılar ağırlıklı olarak sağlık takibi üzerinde yoğunlaşıyor ve görünüşe göre bunların arasına bir yenisi daha eklendi. Alınan yeni bir patente göre Apple Watch 6 kan basıncı değerlerinizi ölçebilir.

Apple Watch 6 Kan Basıncı Ölçümü Ne İşe Yarayacak?

Apple mevcut durumda akıllı saatlerinde kalp ritmi ve elektrokardiyografi özelliklerini kullanıcılara sunuyor. Son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılar yeni modelin kandaki oksijen sayımı, panik atak tespiti, uyku takibi ve stres seviyesi takibi yapabileceğini işaret ederken, alınan yeni bir patent kan basıncı özelliği hakkında bazı detayları bizlere sunuyor.

Temelde kan basıncını ölçmek için kolunuzu bir miktar sıkan tansiyon aleti kullanmanız gerekiyor. Buna karşın şirket, aplanasyon tonometresi kullanarak bunu daha basit bir şekilde yapabilmeyi hedefliyor. Bu, göz doktorlarının (optometris) gözdeki basıncı ölçmek için kullandıkları yöntemdir.

Tabii diğer tüm patentlerde de olduğu gibi bir patent, söz konusu teknoloji ile nihai üründe karşılaşacağımıza dair bir garanti vermez. Bunun yerine şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu bizlere sunar ve şirketin planlarına yönelik bazı detaylar hakkında bilgi edinmemize yardımcı olur.

Peki siz kan basıncı ölçümü özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik işlevsel bir yapıda kullanılabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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