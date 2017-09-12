Apple Watch 3 Tanıtıldı! İşte Tüm Özellikler!

Yepyeni iPhone modellerinin tanıtılacağı Apple etkinliğinde dünyanın bir numaralı saati konumuna geldiğinin altı çizilen Apple Watch 3 akıllı saat modelinin duyurusu gerçekleştirildi. iPhone X ve iPhone 8 modelleri ile uyum içinde çalışacak LTE destekli Apple Watch 3 yeni özelliklerle geliyor.



Apple Watch 3 özellikleri



Kablosuz LTE özelliğiyle önceki modellerden ayrılan Apple Watch 3 yine de Apple Watch 2 ile aynı form faktörünü koruyor. Yine 38 mm ve 42 mm kasa boyutları sunulurken önceki nesillere ait kayış ve kordonları kullanmaya devam edebileceksiniz. Ürünün yeni ve kırmızı yüzeye sahip Dijital Crown bileşeni, modelin LTE kablosuz çipe sahip olduğunun fark edilmesini sağlıyor.







Yeni çift çekirdekli işlemci ile Siri daha hızlı hale geliyor ve artık sizinle akıllı saat üzerinden konuşabiliyor. Bluetooth ve Wi-Fi içinse yeni W2 çipi sunuluyor. Ek olarak, Apple Watch artık yükselikölçere de de sahip. Hücresel bağlantı için ise yeni bütünleşik elektronik SIM kullanıldığının altı çiziliyor. Ekranın kendisi LTE ve UMTS için anten görevi görüyor.



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