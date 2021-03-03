Apple vs Epic Games mahkemesinde duruşma tarihleri belli oldu! Epic Games davayı kazanırsa ne olacak?

Epic Games tarafından yayınlanan Battle Royale oyunu Fortnite, 2020'de Apple kullanıcılarının uygulama mağazası olan App Store'dan kaldırılmıştı. Ardından şirket, Apple'a karşı yasal hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Apple mağazasından Fortnite'ı kaldırmasının ardından 350 milyonluk oyuncunun bulunduğu oyunda 116 milyon kullanıcının erişimi kapatıldı. Epic Games bu olayın ardından Avrupa mahkemesine giderek Apple ile hukuki bir sürece girmişti.

Epic Games Fortnite'ı iPhone'lara geri döndürmek için bir mücadele içine girdi.

DAVALAR NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

İki şirket 3 Mayıs 2021'de ABD mahkemelerinde toplanacak. Bu duruşma beklenenden erken olsa da Epic'in Ağustos 2020'de Apple alehine açtığı davanın üstünden yaklaşık dokuz ay geçti.

Öte yandan Avustralya, İngiltere ve Avrupa merkezli duruşmanın tarihleri henüz açıklanmadı. Epic, sırasıyla Kasım 2020, Ocak 2021 ve Şubat 2021'de Apple'a karşı dava başlattı.

ABD mahkeme sistemi göz önüne alındığında duruşma tarihinin çoğunun 2021'de ve potansiyel olarak 2022'de de devam etmesi bekleniyor.

EPİC GAMES KAZANIRSA NE OLACAK?

Peki ya Epic Games davada başarılı bir sonuçla ayrılırsa ne olur? Epic kazanırsa, iPhone'larda tekrardan hayata geçirmeyi planlıyor. Ayrıca kendi sürümünü başlatmayı planlayan Epic uygulama mağazası üzerinden kullanım yapan geliştiricilerin diğer satış noktalarından daha fazla gelir payı sağlayabilir. Epic'in Apple ile mücadelesinin Apple'ın %30'luk kesintisi nedeniyle başladığı göz önüne alındığında Epic'in kendi mağazasından daha az pay almak isteyeceği düşünülüyor.

NELER OLDU?

Dava henüz başlamamış olsa da, Epic'in ABD davası ilerleme kaydetti. ABD'de davaya başkanlık eden Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Epic'in Fortnite'ın iOS ve macOS sistemlerinde bakımına devam etmesi için geliştirilerin hesaplarını tutmasına izin verdi.

Ayrıca hem Epic Games hem de Apple davanın juri olmadan hakim kararıyla netleşeceğini kabul etti. Yargıç Rogers, her iki şirketin temsilcilerinin mahkemede daha dürüst olacağına inandığından, 3 Mayıs'ta Mac Söylentileri tarafından bildirildiği üzere duruşmaya şahsen katılacaklar.

Şimdilik Avustralya, İngiltere ve Avrupa mahkemeleri henüz ilerleme kaydetmedi. Hepsi yasal bir savaşın mahkemelerin zamanına ve çabasına değip değmeyeceğini görmek için erken analiz aşamasındalar.