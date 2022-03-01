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Apple ve Nike, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Apple ve Nike, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu

Apple ve Nike şirketleri, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu.

Apple ve Nike şirketleri, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu.

Teknoloji şirketi Apple ve giyim firması Nike'ın internet sitelerine girildiğinde, Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğine yönelik uyarı yazısı görülüyor.

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle, ülkeye yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Avrupa Birliği, Rusya, Apple, Nike, Ekonomi, Haberler

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