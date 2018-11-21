Apple ve Microsoft, Windows 10'da Ciddi Bir İcloud Hatası Düzeltiyor

Microsoft Windows 10'da Ciddi Bir iCloud Hatası Düzeltiyor



Apple iCloud yüklemesi, Windows 10 Ekim 2018 güncellemesinde engellenmiş durumda.iCloud Hatası için ortak bir çalışma yapılıyor…

Microsoft, etkilenen kullanıcılar için en son Windows 10 güncelleştirmesini engelliyor. Ekim ayındaki Windows 10 güncellemesi sonrasında ortaya çıkan iCloud sorununu gidermek için birlikte çalışıyorlar.

Microsoft, en son Windows sürümünü kullanırken paylaşılan fotoğraf albümlerini güncelleme veya senkronize etme sorunları oluşturan bir iCloud for Windows hatası çözmek için "Apple ile çalışmanın" olduğunu söylüyor.

Cihazlarınızdaki fotoğraflarınıza sorunsuz erişimle ilgileniyorsanız, bunun ciddi bir sorun olduğunu söylemek yeterli. Çözümün ne zaman getirileceği henüz belli değil. iCloud for Windows Yüklemenin engellenmesi ve yüklemeye çalışanlar için uyumsuzluk konusunda uyarılar getirilmesi söz konusu.

Windows 10 iCloud Hatası



Bu durumda bir süre iCloud veya Windows Güncellemelerinden birinden vazgeçmez zorunda kalabiliriz.

MSPowerUser, 9to5Mac



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