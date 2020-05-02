Apple ve Google'dan Temas Bildirim Özelliği Geliyor
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Apple ve Google'dan Temas Bildirim Özelliği Geliyor

Apple ve Google'dan Temas Bildirim Özelliği Geliyor
02.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:32

Koronavirüsü salgını nedeniyle neredeyse tüm dünya evlerine kapandı, hayat durma noktasına geldi. Teknoloji şirketleri gerek evde olan kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak gerekse koronavirüsüyle mücadeleye destek olmak adına yeni uygulamalar, güncelleştirmeler geliştirmeye devam ediyor.

Koronavirüsü salgını nedeniyle neredeyse tüm dünya evlerine kapandı, hayat durma noktasına geldi. Teknoloji şirketleri gerek evde olan kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak gerekse koronavirüsüyle mücadeleye destek olmak adına yeni uygulamalar, güncelleştirmeler geliştirmeye devam ediyor. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında daha önce birlikte bir uygulama geliştiren Apple ve Google şirketleri şimdi de temas bildirim özelliği yayınlıyor.

Yeni güncellemelerle birlikte telefonlara gelecek olan temas bildirim özelliği sayesinde telefonunuz, koronavirüsü taşıyan bir kişi size yaklaştığı zaman uyarıda bulunacak. Bluetooth LE teknolojisinden faydalanarak geliştirilen özellik iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte aktif olacak. Özelliğin şu anda test aşamasında olduğu ve sadece geliştirici hesabı olan kullanıcılarda denendiği belirtiliyor. iOS 13.5 güncellemesinin yanı sıra Google tarafından uygulamanın bir beta sürümünün yayınlanacağı, beta sürümü için Android 6.0 ve daha üstü sürümlere sahip telefonlarda test sürecinin başladığı söyleniyor.

Temas Bildirim Özelliğiyle Mesajla Bildirim Gönderecek

Bluetooth LE teknolojisi sayesinde bir kişiyle görüştüğünüz zaman, telefonlar etkileşime geçiyor ve bu etkileşim kaydediliyor. Sonrasında, görüştüğünüz kişide koronavirüsü çıkması halinde telefonunuza mesaj ile bildirim geliyor. Koronavirüsü çıkan kişinin görüştüğü herkesin telefonuna mesajla bildirim gönderilerek virüsün yayılımının azaltılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Güncellemenin kurulmasıyla birlikte temas bildirim özelliğinin aktif olduğu söylenirken isteyen kullanıcıların bu özelliği kapatabileceği de ifade ediliyor. Temas bildirim özelliğini kapatmak için ayarlar menüsünden gizlilik sekmesi ve sonrasında ise sağlık sekmesini açmak gerekiyor. Sağlık sekmesi içerisinde yer alan Covid-19 bildirim sekmesinden temas bildirim özelliği kapatılabiliyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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