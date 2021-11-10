Apple ve Epic Games'in davasında yeni kararlar alındı

Epic Games ve Apple davasının yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Apple geliştiricilerinin harici ödeme seçeneklerine bağlantılar ve düğmeler eklemesine izin vermek için bir emre uyması gerektiğini söyledi ve şirketin konaklama talebini reddetti.

Yargıcın yeni emrinde, "Apple'ın önergesi bu mahkemenin bulgularının seçici bir şekilde okunmasına dayanıyor ve ihtiyati tedbir kararını destekleyen tüm bulguları göz ardı ediyor." İfadesine yer verdi.

Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'in 2020'de açtığı davasıyla ilgili son duruşmadan karar verildi. Duruşma sırasında Apple, uygulama geliştiricilerinin iOS App Store'un yanı sıra ödeme yöntemlerine bağlanmasını sağlayan politikalarını yeniden yazmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Apple'ın avukatı Mark Perry, "Bu, Apple'ın dijital içerik için bir uygulamada canlı bağlantılara ilk kez izin verdiği zaman olacak. Mühendislik, ekonomik, iş ve diğer sorunları çözmek aylar alacak" sözlerine yer verdi, ardından ise bu durumun son derece karmaşık olduğunu, çocukları, geliştiricileri ve tüketicileri korumak amacıyla yönergeler olması gerektiğini ekledi.

Yargıç Gonzalez Rogers, Apple'ın Fortnite'ı App Store'dan kaldırarak yasa ihlali etmediği sonucuna vardı. Apple'ın politikalarının ilgili bilgileri kullanıcılardan sakladığını ve bunları kaldırmasını talep ettiğini söyleyerek bölüme itiraz etti.

Apple, temyiz mahkemesine bir konaklama için itiraz etmeyi planladığını söylüyor. "Apple, bu davadaki tüm temyizler çözülene kadar yürürlüğe girmesi için ek bir iş değişikliği gerekmediğine inanıyor. Temyiz mahkemesinde bu koşullara göre bir konaklama isteme niyetindeyiz." Diye açıklama yaptı Apple'ın sözcüsü.

Konaklamayı bekleyen ihtiyati tedbir kararının 9 Aralık'ta yürürlüğe girmesi planlanıyor.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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