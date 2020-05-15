Apple Uygun Fiyatlı Tablet Tanıtabilir! İşte Büyük İddia Apple'ın bu yıl içerisinde yeni uygun fiyatlı tablet modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın tanıtacağı ürünler hakkında açıklamalarda bulundu.

Apple'ın bu yıl içerisinde yeni uygun fiyatlı tablet modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın tanıtacağı ürünler hakkında açıklamalarda bulundu.

Apple'dan Uygun Fiyatlı Tablet Geliyor

Ming-Chi Kuo'ya göre, teknoloji devi yılın ikinci yarısında uygun fiyatlı 10,8 inç iPad ve 2021'in ilk yarısında 8,5 ila 9 inç boyutunda yeni bir iPad Mini tanıtabilir.

Kuo, önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan modellerin uygun fiyat etiketleri ve Apple'ın en yeni, en hızlı yongalarını kullanmaları nedeniyle "iPhone SE'nin ürün stratejisini" takip edeceğini söyledi.

Analist, yeni iPhone SE de dahil olmak üzere teknoloji devinin yıllar boyunca çıkacak ürünleri hakkında doğru tahminler yaptığı biliniyor. Kuo tarafından yapılan tahminlerin neredeyse hepsi doğru çıkıyor.

Apple'ın uygun fiyatlı tablet modeli hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor. Detaylar geldikçe sizlere aktaracağız.

Sizce Apple'ın uygun fiyatlı olarak tanıtacacağı tablet modelinin fiyatı ne olur? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!