Apple Uygun Fiyatlı iPhone XR Satışına Başlıyor
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Apple Uygun Fiyatlı iPhone XR Satışına Başlıyor

Eğer yeni bir akıllı telefon almak istiyorsanız ancak fiyatların çok yüksek olduğundan şikayetçiyseniz, Apple'ın bu duruma karşı yeni bir çözümü var.

Apple Uygun Fiyatlı iPhone XR Satışına Başlıyor
29.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:50

Eğer yeni bir akıllı telefon almak istiyorsanız ancak fiyatların çok yüksek olduğundan şikayetçiyseniz, Apple'ın bu duruma karşı yeni bir çözümü var. Apple geçtiğimiz saatlerden itibaren uygun fiyatlı iPhone XR satışına başladı. Söz konusu gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde!

Uygun Fiyatlı iPhone XR Ülkemizde Satılacak mı?

Elindeki cihazları yeniden değerlendiren ve yenilenmiş şekilde satışa sunan Apple, söz konusu programa iPhone XR modellerini de dahil etti. Şu aşamada belirli ülkelerde sunulan yenilenmiş iPhone XR modelleri, henüz ülkemizde satılmıyor. Öte taraftan satış yapılan noktalarda fiyatların gerçekten ilgi çekici olduğu söylenebilir.

Bu kapsamda iPhone XR (64 GB) 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Söz konusu modelin mevcut durumda yurt dışı satış fiyatı ortalaması ise 599 dolar civarında bulunmakta. Yenilenmiş cihaza ait fiyat, yurt dışında iPhone SE (2020) tercih edecek kişilerin XR'a yönelmesine neden olabilir.

Az önce de aktardığımız gibi yenilenmiş cihazların ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı hakkında şu aşamada bir bilgi bulunmuyor. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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