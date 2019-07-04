Apple, Uygulama Gelirleriyle Google'ı Neredeyse İkiye Katladı

Mobil platformların gelir istatistiklerini paylaşmasıyla ön plana çıkan bir istatistik şirketi olan Sensor Tower, haziran ayını geride bırakmamızla birlikle Google Play Store ve App Store'un altı aylık verilerini paylaştı. Gerek uygulama içi alım satımlardan gerekse ücretli uygulamalardan elde edilen gerilerin analizini yapan şirket, App Store'u lider ilan etti.

Açıklanan verilere göre Apple'ın sahip olduğu App Store, Google'ın elde ettiği gelirden 1.8 kat fazla gelir elde etti. Ayrıca mobil platformlarda harcanan toplam para miktarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 arttı.

İşte Sensor Tower tarafından açıklanan o veriler:

Elde edilen verilere göre akıllı telefon ve tablet kullanıcıları, 2019 yılının ilk ayında mobil oyun ve uygulamalar için 40 milyar dolara yakın para harcadılar. 14.2 milyar dolarlık harcama Google Play Store üzerinde yapılırken, 25.5 milyar dolarlık harcama ise Apple kullanıcıları tarafından yapıldı.

Sensor Tower, yaptıkları bu çalışmanın diğer detaylı sonuçlarını da paylaştı. Buna göre App Store'un uygulama indirme sayısı geçtiğimiz yıla göre 2.8 kat artsa da uygulama gelirleri %13,2 artış gösterdi. Google ise indirme sayısında daha düşük bir artış göstermesine karşı gelirlerini %19,6 artırmayı başardı.

Kullanıcılar sadece oyunlar için bu yıl toplamda 29.6 milyar dolar harcadılar. Apple, oyunlar üzerinden gelirini yüzde 7.8 artırarak 17.6 milyar dolara, Google ise yüzde 16.8 artırarak 12 milyar dolara ulaştı. Ayrıca iOS için oyun indirme işlemleri yüzde 1.4 oranında, Android içinse yüzde 4.6 oranında artış yaşandı.

Ortaya çıkan bu sonuçlar, Apple'ın daima önde olduğu bu alanda, liderliğini tazelediği anlamına geliyor. Ancak unutulmaması gereken nokta, bu duruma en büyük katkıyı Apple'ın fiyatlandırma stratejisinin sağlıyor oluşu.