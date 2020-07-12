Apple Uyarıyor: MacBook Kapatırken Webcam Korumasını Çıkartın Apple, MacBook sahiplerinin kamera kapağı takılıyken ekranı kapatmamaları yönünde uyarıda bulundu. Kullanıcılar MacBook'u kamera kapağı ile kapatırsa çatlamış ekran gibi hasarlar ile karşı karşıya kalabilirler.

Apple, MacBook sahiplerinin kamera kapağı takılıyken ekranı kapatmamaları yönünde uyarıda bulundu. Kullanıcılar MacBook'u kamera kapağı ile kapatırsa çatlamış ekran gibi hasarlar ile karşı karşıya kalabilirler.

Apple'dan gelen bu uyarı aslında sürpriz olmamalı. Webcam'i bir parça bant veya post-it notu gibi görünümü engelleyecek bir şeyle örtmek yaygın bir uygulama haline geldi. Bununla birlikte küçük plastik kamera kapakları da dizüstü bilgisayar kullanıcıları arasında popüler iken Apple bu konuda uyarıda bulunuyor: MacBook'u kapatırken webcam korumasını çıkarın.

Apple'dan MacBook Uyarısı

Ayrıca Apple kamera kapağı kullanmanın ortam ışığı sensörüne etki edebileceğini ve otomatik parlaklık, True Tone gibi özelliklerin çalışmayı durdurabileceği konusunda uyarıyor.

ABD'li teknoloji devi herhangi bir koryucunun ortalama bir A4 kağıdından (0,1 mm) daha kalın olmamasına karşın kullanıcılara mesaj gönderiyorken yine de MacBook sahiplerinin MacBook Pro ve MacBook Air'de bulunan LED uyarı ışığına güvenmeleri gerektiğini söylüyor.

Webcam'i kapatarak alınan güvenliği engellemeyen Apple, MacBook kullanıcıları uyarısına dikkat etmeleri ve MacBook ekran hassasiyetine vurgu yapıyor. En nihayetinde AppleCare'la bile çatlamış bir ekranı onarmak pahalı olabilir.

Kaynak: Tamindir