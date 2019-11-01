01.11.2019 03:37

Apple TV uygulaması Sony Akıllı TV'lerde yer almaya başladı.

Apple uygulamayı daha fazla platformda sunmaya söz veriyor.



Yeniden tasarlanan Apple TV uygulaması Samsung Akıllı Tv'lerin yanısıra diğer markaların içerisinde de yer almaya başladı. Apple daha fazla platformda yer almaya da kararlı görünüyor. Roku, Amazon'un Fire TV Stick cihazlarında da yer bulan uygulama, 9to5Mac haberine göre şimdi de Sony Akıllı TV'lerde yer almaya başlıyor.



Bildiğimiz gibi Sony Android TV kullandığından Apple'ın TV teknolojisini Android platformuna taşıdığı bir başka uygulama olarak değerlendirebiliriz.Eklenen özellikleri kullanmak için Sony Akıllı TV sahiplerinin güncellemelerini kontrol etmelerinde fayda. Sony hangi modellerin bundan faydalanacağını açıklamadı. Ancak büyük olasılıkla AirPlay2 destekli modeller ile uyumlu olacağını söyleyebiliriz.



Apple TV Uygulaması, kullanıcıları 1 Kasım'dan itibaren yeni yayın hizmeti olan Apple TV +'a erişimlerini sağlayacak. Apple TV + abonelerinin sayısını arttırmak isteyen şirketin uygulamayı daha fazla platformda sunması kaçınılmaz bir zorunluluk…

Kaynak: Teknotalk.com