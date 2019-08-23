Apple TV Plus ile 6 Milyar Dolarlık Bir Kumar mı Oynanıyor?

23.08.2019 06:34

Apple TV Plus, Disney ve Hulu'nun yapamayacağı şekilde 6 milyar dolarlık bu kumarı oynayabilir

Apple TV PLUS ile Apple 6 Milyar dolarlık bir kumar mı? oynanıyor. Peki elinde 201 Milyar Dolar nakiti olan bir şirket için bu gerçekten önemli bir para mı?



Apple'ın kendi içeriklerini oluşturarak sunmayı beklediğimiz şu günlerde, TV şovları, belgeseller, diziler ve canlı yayın akışı içerikleri için şimdiden 6 milyar dolar harcadığı bildiriliyor. Financial Times'a göre Apple'ın harcadığı para 5 Milyar dolardan fazla. Ayrıca bu rakamlar Disney'in 2019 bütçesinin sadece yüzde 25'i.



Disney'den farklı olarak Apple içerik bütçesini tamamen akışa odaklıyor. Bu nedenle Apple'ın reklam bütçesini Netflix ile karşılaştırmak daha mantıklı olabilir.



Netflix şu anda kendi orijinal dizilerinde ve filmlerinde 15 milyar dolardan fazla harcama yaparken – dünyada 300'den fazla orijinal çekim yapıldı – bu harcama seviyesine ulaşması ise sadece altı yıl aldı. Netflix'in 2012 ve 2013'te kendi içeriklerini oluşturmaya başladığında ise bütçesi çok daha düşüktü. Örneğin Netflix'in ilk büyük orijinal dizisi olan House of Cards'a 2013 yılında başladığında, şirketin yaklaşık 2.3 milyar dolarlık bir içerik bütçesi vardı.



Bu kadar rekabetin olduğu bir dönemde Apple, Apple TV Plus ile içerik oluşturma yarışına girdiği Netflix'in altında kalabilir. Bu nedenle 6 milyar dolarlık bir kumar oynandığına inanılıyor ancak bu Apple için neredeyse bir çerez parası sayılabilir.

Kaynak: Teknotalk.com