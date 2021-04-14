Apple TV, Dahili Bir Hoparlör ve Kamera ile Geliyor

Apple firması, Apple TV'yi geliştirmek için çalışmalara başladı. Gelen haberlere göre şirketin yeni sürüm olarak piyasaya süreceği Apple TV'ye dahili bir hoparlör ve kamera teknolojisi dahil edecek.

Apple firması, TV teknoloji alanında kendini geliştirmek için Apple TV'ye yeni özellikler eklemeye başlıyor. Blommberg gelen habere göre, Apple firması üst düzey ve müşterilerin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek yeni bir Apple TV'nin çalışmasına başladı.

Rapora göre bu yeni Apple TV, HomePod hoparlörleri ve kameraları olan üst düzey bir cihaz olarak karşımıza çıkacak. Bu cihazın tahmini olarak 2021 yılında geleceği söyleniyor. Yeni Apple TV sayesinde kullanıcılar, doğrudan Apple TV aracılıyla video konferans yapabilecek. Özellikle coronavirüs pandemisinin üst seviyelere çıktığı bu günlerde böyle bir çalışma Apple firmasına fazlasıyla kazanç sağlayabilir.

Apple TV, Dahili Bir Hoparlör ve Kamera ile Geliyor

Cihazın diğer özellikleri arasında standart "Apple TV" işlevleride yer alacaktır. Bunlar arasında; video izleme, oyun oynama ve daha fazlası dahildir. Ayrıca, müzik çalma ve Apple'ın Siri ses asistanını kullanma gibi akıllı hoparlör işlevlerini de destekleyecektir.

Apple firmasının bu yeni çalışması eğer gerçekleşirse, Şirket için çok iddialı bir hamle olmuş olacak. Bu tür karmaşık cihazları kısa sürede piyasaya sürmek şirketin olağan prosedürleri dışındadır.

Apple, bu çok amaçlı TV'ye ek olarak, dokunmatik ekranlı üst düzey bir hoparlör üzerinde de çalışıyor. Şirket, bu cihazı Amazon Echo Show ve Google Nest Hub gibi cihazları ile daha fazla rekabet etmek için kullanmayı umuyor. Bloomberg'e göre, "böyle bir cihaz bir iPad'i bir HomePod hoparlörü ile birleştirir ve ayrıca görüntülü sohbet için bir kamera içerir".

Apple Ayrıca Amiral Gemisi Hoparlör Geliştiriyor Akıllı TV ve üst düzey hoparlörün gelişimi yakın zamanda beklenen bir olgu değildir. Söylentiler 2021 yılında piyasaya çıkacağıdır. Ancak Apple firması tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Ek olarak, bu cihazların tasarımında hala önemli değişiklikler olabilir. Nihai ürün, mevcut açıklamadan önemli ölçüde farklı olabilir. Apple, geçen yıl mühendislik ekiplerini ‌HomePod‌ ve ‌Apple TV‌ üzerinde birleştirdi. Şu anda Apple, Apple TV'nin düzenli bir yinelemesini geliştiriyor. Bu TV, birinci sınıf bir uzaktan kumanda, daha hızlı bir işlemci ve daha büyük bir depolama kapasitesi ile gelecek.

Kaynak: Tekmoloji