Apple Tv 4k Tanıtıldı! İşte Detaylar!

Hakkında uzun zamandır dedikodular dolaşan 4K destekli Apple TV modelinin üzerindeki sır perdesi de sonunda kalkmış durumda. İşte, Apple etkinliğinde tanıtılan yeni nesil Apple TV 4K cihazının özellikleri.



Apple TV 4K teknik özellikleri



2 kat performans sunan A10X çip ve 3 GB RAM ile güç ihtiyacını karşılayan 2017 model Apple TV, 2015 yılındaki modelde yer alan A8 çip ve 2 GB RAM sonrasında önemli bir performans artışı elde ediyor. Cihaz bu donanımıyla kusuruz bir biçimde 4K HDR video oynatma kapasitesine sahip.







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