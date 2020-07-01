Apple Türkiye fiyatlarına zam mı geldi? Apple Türkiye fiyatları ne kadar oldu?
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Apple Türkiye fiyatlarına zam mı geldi? Apple Türkiye fiyatları ne kadar oldu?

Teknoloji devi Apple'dan iPhone, iPad ve MacBook tutkunlarını ilgilendiren haber geldi. Apple Türkiye fiyatlarında değişiklik yapılırken, Apple Türkiye fiyatlarına zam mı geldi? Apple Türkiye fiyatları ne kadar oldu gibi konular merak edildi.

Apple Türkiye fiyatlarına zam mı geldi? Apple Türkiye fiyatları ne kadar oldu?
01.07.2020 11:10 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:13

ABD merkezli teknoloji devi, bugün itibari ile iPhone modellerinin fiyatlarını güncelledi. Peki, Apple Türkiye fiyatlarına zam mı geldi? Apple Türkiye fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel İphone fiyat listesi!

APPLE TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. ABD merkezli teknoloji devi, bugün itibari ile iPhonemodellerinin fiyatlarını yüzde 10'a varan oranlarda artırdı. Zam sonrası en pahalı iPhone'un fiyatı 16 bin 249 TL oldu.

ZAMLI IPHONE FİYATLARI

- iPhone 11 Pro Max başlangıç fiyatı 11.999 TL'den 13.199 TL'ye çıktı

- iPhone 11 Pro başlangıç fiyatı 10.999 TL'den 11.999 TL'ye çıktı

- iPhone 11 başlangıç fiyatı 7.299 TL'den 7.999 TL'ye çıktı

- iPhone XR başlangıç fiyatı 6.499 TL'den 7.099 TL'ye çıktı

- iPhone 11 Pro Max 512 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 16.349 TL oldu.

- iPhone 11 Pro 256 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 9.299 TL oldu.

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