Apple Türkiye'den fiyat güncellemesi
AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Apple Türkiye, hafta başından itibaren dolarda yaşanan düşüş sonrası fiyatları sitesinde güncelledi.
Apple Türkiye, hafta başından itibaren dolarda yaşanan düşüş sonrası fiyatları sitesinde güncelledi.
Apple Türkiye'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, son çıkan Iphone 13 modelinde yüzde 25'e yakın indirim yapıldı.
Şirket diğer telefon modellerinde de benzer oranlarda indirime gitti.
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AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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